Россиянин пришел на матч Швеция – Украина с флагом РФ и был избит. Опубликовано видео

Некоторые украинские фанаты не сумели сдержать эмоции, увидев на своем секторе во время матча со Швецией на Евро-2020 болельщика в форме сборной России и с флагом РФ. Поединок, который прошел в шотландском Глазго, закончился победой подопечных Андрея Шевченко со счетом 2:1 после овертайма.

Неожиданный гость в шапке-ушанке с эмблемой СССР обнимался и фотографировался с одним из украинских фанатов, но далеко не все были настроены на теплое общение с россиянином. В какой-то момент к нему подошли недовольные зрители и начали избивать, но за болельщика вступились некоторые наши соотечественники.

В результате конфликта его футболка была разорвана, а флаг Украины появился у него на плечах вместо российского. Также на одном из фото, которые появились в Telegram-канале OFNEWS, видно, что россиянин с большой долей вероятности пропустил удар в челюсть.

Видео дня

Напомним, что наша сборная впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы благодаря победному голу Артема Довбика, который был забит на 121-й минуте. Теперь подопечные Шевченко встретятся с Англией, которая в 1/8 финала обыграла Германию.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, на фан-зоне в Санкт-Петербурге местные болельщики ярко отпраздновали решающий мяч Украины в ворота Швеции.