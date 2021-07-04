Украина – Англия: видеообзор матча 1/4 финала Евро-2020

Сборная Украины по футболу не смогла сотворить сенсацию и пройти Англию в четвертьфинале Евро-2020. Поединок на Олимпийском стадионе в Риме завершился со счетом 0:4.

Для нашей команды это стало 8-м матчем в истории противостояний с Англией. До этого "желто-синие" побеждали лишь раз. В 2009 году в отборе на чемпионат мира. Тогда единственный и победный гол забил Сергей Назаренко.

Напомним, что перед игрой многие эксперты сходились во мнении, что единственный способ пройти англичан, это дотерпеть до серии послематчевых пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пути к 1/4 финала подопечные Шевченко прошли Швецию.

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Судьбу встречи решил точный удар Артем Довбика в дополнительное время.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".