Английские болельщики устроили массовые беспорядки после поражения в финале Евро-2020. Видео

Фанаты сборной Англии были крайне разочарованы результатом финала Евро-2020, в котором их любимцы проиграли Италии в серии пенальти. Это вылилось в массовые беспорядки на территории стадиона "Уэмбли" и за его пределами.

Как сообщается на официальной странице лондонской полиции в Twitter, в ходе столкновений с болельщиками травмы получили 19 представителей правоохранительных органов. В день решающего поединка полицейские задержали 49 человек за различные нарушения порядка.

Напомним, что сборная Англии впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы и повела в счете уже на второй минуте противостояния с Италией после точного удара Люка Шоу. Во второй половине Леонардо Бонуччи первым успел на добивание после стандарта у ворот Джордана Пикфорда и отправил мяч в сетку.

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В основное и дополнительное время зрители больше голов не увидели, поэтому игра перешла в серию пенальти. Англичане не забили ни один из трех последних одиннадцатиметровых и потерпели обидное поражение.

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