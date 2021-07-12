Тренер сборной Англии объяснил выбор пенальтистов в финале Евро-2020 против Италии

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Гарет Саутгейт (справа) и Букайо Сака

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт встал на защиту своих подопечных после поражения в финале Евро-2020 против Италии в серии пенальти. Родоначальники вышли вперед в ее начале, но затем не реализовали три удара подряд.

Наставник национальной команды заявил, что ответственность за выбор исполнителей одиннадцатиметровых полностью лежит на нем. По словам специалиста, он принимал решение на основании того, что видел на тренировках.

"Вся ответственность за пенальти лежит на мне. Я выбрал пенальтистов, исходя из того, что увидел на тренировках. Никто из нас не остается один. Мы вместе выигрывали матчи как команда, поэтому горечь поражения в финале ложится на всех нас. Все, что касается пенальти, – мой выбор, ответственность за который полностью лежит на мне", – цитирует слова Саутгейта издание SkySports.

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Сака не забил решающий пенальти.

Отметим, что три решающих одиннадцатиметровых у англичан смазали 23-летний Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), 21-летний Джейдон Санчо ("Манчестер Юнайтед") и 19-летний Букайо Сака ("Арсенал").

Рэшфорд не попал в створ ворот

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы назвали лучшего игрока Евро-2020. Впервые в истории чемпионатов Европы эту награду отдали голкиперу.

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