Тренер сборной Англии объяснил выбор пенальтистов в финале Евро-2020 против Италии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт встал на защиту своих подопечных после поражения в финале Евро-2020 против Италии в серии пенальти. Родоначальники вышли вперед в ее начале, но затем не реализовали три удара подряд.

Наставник национальной команды заявил, что ответственность за выбор исполнителей одиннадцатиметровых полностью лежит на нем. По словам специалиста, он принимал решение на основании того, что видел на тренировках.

"Вся ответственность за пенальти лежит на мне. Я выбрал пенальтистов, исходя из того, что увидел на тренировках. Никто из нас не остается один. Мы вместе выигрывали матчи как команда, поэтому горечь поражения в финале ложится на всех нас. Все, что касается пенальти, – мой выбор, ответственность за который полностью лежит на мне", – цитирует слова Саутгейта издание SkySports.

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Отметим, что три решающих одиннадцатиметровых у англичан смазали 23-летний Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), 21-летний Джейдон Санчо ("Манчестер Юнайтед") и 19-летний Букайо Сака ("Арсенал").

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