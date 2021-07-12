Впервые в истории: назван лучший игрок Евро-2020

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком Евро-2020. В финале турнира его команда обыграла Англию в серии пенальти, а он отбил два удара с одиннадцати метров.

Как сообщается в профиле издания ESPN в Twitter, итальянец стал первым вратарем в истории чемпионатов Европы, который удостоился этой награды. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте УЕФА, Доннарумма отыграл 719 минут, пропустил 4 гола, 3 матча отстоял "на ноль" и сделал 9 сейвов.

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Отметим, что игра Джанлуиджи на линии помогла его сборной победить в двух сериях пенальти подряд. Сначала на полуфинальной стадии он выиграл вратарскую дуэль у испанца Унаи Симона, а в решающем поединке – у англичанина Джордана Пикфорда.

Напомним, что родоначальники открыли счет в финале уже на второй минуте первого тайма, после чего отошли назад и не давали подопечным Роберто Манчини создавать угрозу возле своих ворот. После перерыва итальянцы перестроились, что помогло им сравнять счет на 67-й минуте.

Больше голов команды не забивали, поэтому судьба Евро-2020 решилась в серии одиннадцатиметровых.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликован обзор решающего матча за титул чемпионов Европы.