Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев выложил у себя в Instagram видеообращение к Анатолию Тимощуку и Ивану Ордецу. Оба украинца после нападения на Украину не покинули Россию и отказались разрывать контракты.

У Ивана последний пост в Instagram о войне был датирован 28 февраля, когда он просил организовать "зеленый коридор" для жителей Волновахи. Тимощук вообще отказался как то реагировать на агрессию РФ, лишь закрыв комментарии у себя в аккаунте.

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"Тимощук, а где ты пропал? Что, язык в ж*пу засунул или у кого-то в ж*пе он торчит? Патриот ты наш, украинский. Оказывается ты флажки рисовал на щеках, это так, чтобы чтобы попонтоваться? Ордец, а ты где? Как там "Динамо" Москва? Патриоты вы х*ровые, бл*дь", – выругался Алиев.

В тоже время Александр отметил действия Ярослава Ракицкого и Андрея Воронина. Ракицкий расторг контракт с "Зенитом" и осудил нападение России на нашу страну.

Андрей Воронин также отказался работать в московском "Динамо", заявив, что "не может оставаться на территории страны, чья армия уничтожает украинские города и стреляет в мирных людей".

"Рак и Ворона – я знал вас мужиками, вы мужиками и остались. Я знаю, что вы патриоты этой страны. Я уверен, что у нас все будет хорошо", – подытожил Алиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый украинский боксер Александр Усик после нападения России остался в Украине, и вступил в ряды территориальной обороны.

Выступая по видеосвязи из подвала в Киеве, Усик рассказал журналистам CNN, что не хочет убивать, но готов это сделать, если придется защищать своих родных.