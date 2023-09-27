Алиев рассказал, в каком сейчас состоянии находится госпитализированный Милевский

Состояние бывшего нападающего киевского "Динамо" Артем Милевского, который находится в одной из столичных клиник, где лечится от алкогольной зависимости, начинает улучшаться. При этом экс-игрока сборной Украины ожидает очень длительный процесс реабилитации.

Об этом в видеообращении на своей странице в социальной сети Instagram рассказал многолетний партнер Милевского по клубу и национальной команде Александр Алиев. Он подтвердил, что регулярно навещает Артема в больнице, а также выразил уверенность, что тот поборет пагубную привычку.

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"Только что был у Темы. Состояние его стабилизируется. Все более и менее. Но, конечно, еще длительный процес реабилитации. Но ничего... Справится кентяра. Кент – молодчик", – сказал Алиев.

Напомним, ранее в сети появилось новое видео с Милевским, после чего болельщики призвали друзей Артема спасать ему жизнь. Артем был госпитализирован, а все расходы на его лечение взял на себя президент "Динамо" Игорь Суркис. СМИ узнали, во сколько уже обошлось прохождение экс-футболистом реабилитации.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный агент Александр Панков рассказал о том, что сильно переживает из-за ситуации вокруг Артема Милевского. А бывший партнер украинца по "Динамо" Горан Попов поделился воспоминаниями о том, как пытался на него повлиять из-за алкоголя.

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