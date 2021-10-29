13-й тур УПЛ: где смотреть, календарь, расписание, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге в субботу, 30 октября, стартует 13-й тур национального первенства. Первыми в борьбу вступят игроки "Мариуполя" и "Динамо".
В свою очередь донецкий "Шахтер" примет черниговскую "Десну". Интересным выглядит и противостояние "Металлиста-1925" с "Зарей".
Традиционно болельщики смогут увидеть матчи игрового дня на телеканалах "Футбол 1", ""Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию календарь и расписание трансляций.
Премьер-лига. 13-й тур
30 октября (суббота)
14:00. "Мариуполь" – "Динамо", "Футбол 2"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Виталий Романов
Арбитр VAR: Андрей Коваленко
17:00. "Шахтер" – "Десна", "Футбол 1"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Денис Шурман
Арбитр VAR: Сергей Бойко
19:30. "Ингулец" – "Верес, "Футбол 2"
Кропивницкий, стадион "Зирка"
Главный арбитр: Катерина Монзуль
31 октября (воскресенье)
14:00. "Колос" – "Львов", "Футбол 1"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко
17:00. "Рух" – "Александрия", "Футбол 1"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Игорь Пасхал
19:30. "Металлист-1925" – "Заря", "Футбол 1"
Харьков, ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Александр Шандор
1 ноября (понедельник)
17:00. "Днепр-1" – "Минай", УНИАН
Днепр, стадион "Днгепр-Арена"
Главный арбитр: Александр Омельченко
Арбитр VAR: Андрей Коваленко
19:30. "Ворскла" – "Черноморец", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Алексей Деревинский
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" вышло в четвертьфинал Кубка Украины по футболу.