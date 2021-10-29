13-й тур УПЛ: где смотреть, календарь, расписание, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге в субботу, 30 октября, стартует 13-й тур национального первенства. Первыми в борьбу вступят игроки "Мариуполя" и "Динамо".

В свою очередь донецкий "Шахтер" примет черниговскую "Десну". Интересным выглядит и противостояние "Металлиста-1925" с "Зарей".

Традиционно болельщики смогут увидеть матчи игрового дня на телеканалах "Футбол 1", ""Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию календарь и расписание трансляций.

Премьер-лига. 13-й тур

30 октября (суббота)

14:00. "Мариуполь" – "Динамо", "Футбол 2"

Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко

Видео дня

Главный арбитр: Виталий Романов

Арбитр VAR: Андрей Коваленко

17:00. "Шахтер" – "Десна", "Футбол 1"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Денис Шурман

Арбитр VAR: Сергей Бойко

19:30. "Ингулец" – "Верес, "Футбол 2"

Кропивницкий, стадион "Зирка"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

31 октября (воскресенье)

14:00. "Колос" – "Львов", "Футбол 1"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

17:00. "Рух" – "Александрия", "Футбол 1"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

19:30. "Металлист-1925" – "Заря", "Футбол 1"

Харьков, ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Александр Шандор

1 ноября (понедельник)

17:00. "Днепр-1" – "Минай", УНИАН

Днепр, стадион "Днгепр-Арена"

Главный арбитр: Александр Омельченко

Арбитр VAR: Андрей Коваленко

19:30. "Ворскла" – "Черноморец", "Футбол 1"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Алексей Деревинский

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" вышло в четвертьфинал Кубка Украины по футболу.