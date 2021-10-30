"Шахтер" с разгромным счетом победил в УПЛ

Донецкий "Шахтер" в матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу обыграл в Киеве черниговскую "Десну". Встреча на столичном НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 4:1.

Матч начался для вице-чемпионов Украины удачно. Уже на 9-й минуте усилиями Соломон"горняки" открыли счет.

Спустя 15 минут Безбородько отквитал один гол, однако ничейный результат висел на табло не долго.

На 27-й минуте великолепный дальний удар Судакова принес победу его команде.

После перерыва на поле была лишь одна команда. Подопечные Де Дзерби контролировали ситуацию и дважды расписались в воротах Литовки. Отметились Тете и Фернандо.

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"Десна" могла забить второй гол на 72-й минуте, но Маркос Антонио вынес мяч с линии ворот.

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​Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими часами ранее свой матч провело и киевское "Динамо". "Бело-синие" усилиями своего капитана победили "Мариуполь" (3:2).

После поединка Мирча Луческу высказал серьезные претензии своим подопечным.