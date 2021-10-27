"Динамо" вышло в четвертьфинал Кубка Украины, пропустив гол на 85-й минуте

Киевское "Динамо" обыграло в гостях "Мариуполь" в 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Поединок на стадионе им. В. Бойко завершился со счетом 1:2.

Чемпионы страны с первых минуты демонстрировали спокойный контроль в игре, встречая оппонентов лишь только на своей половине поля. Центрбеки хозяев играли без мяча, отдав инициативу сопернику.

Начиная с 15-й минуты "Динамо" все активнее и активнее прессинговало соперника и заслуженно первыми открыли счет. Первый удар Шкурина потащил Турбаевский. "Бело-синие" подали угловой и после подачи Шапаренко Вербич воткнул мяч в ворота ударом головой.

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Забив гол столичная команда перешла в режим энергосбережения, предлагая мариупольцам атаковать и раскрываться.

Команда Остапа Маркевича это делало крайне вяло, в то время как "Динамо" опасно било и со штрафных и с дальних дистанций и на 33-й минуте, вновь после подачи углового, удвоило свое преимущество. Отметился Артем Шабанов.

Во второй половине Луческу убрал главного креативщика команды Николая Шапаренко. Этот ход дал понять, что задача столичной команды - просто удержать победный счет. Динамовцы полностью отдали мяч "Мариуполю" без намеков на контратаки.

Такая вальяжность едва не стоила киевлянам победы. Очеретько на 85-й минуте протащил мяч по центру и точно пробил из-под ног Шабанова – 1:2.

Соперник "бело-синих" определится в результате жеребьевки после того, как будут сыграны все матчи. Четвертьфиналы запланированы на 2 марта. Полуфиналы пройдут 20 апреля. Финальный поединок – 11 мая.

Напомним, что "Динамо" является действующим обладателем Кубка Украины. В мае 2021-го "бело-синие", минимально одолев "Зарю", в 13-й раз в своей истории завоевали этот трофей.