"Динамо" добыло волевую победу над "Мариуполем", пропустив два гола. Видео

Киевское "Динамо" в стартовом матче 13-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге обыграло в гостях ФК "Мариуполь". Встреча на стадионе им. Бойко завершилась со счетом 2:3.

Поединок в Мариуполе начался феерически. Уже на 3-й минуте Сергей Сидорчук остановил мяч рукой в своей штрафной. Арбитр Виталий Романов после просмотра ВАР назначил пенальти, который четко реализовал Дмитрий Мишнев.

Однако победный счет для хозяев продержался ровно 120 секунд. В первой же атаке все тот-же Сидорчук дальним ударом вернул равновесие.

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Игра Мариуполя отличалась от кубковой встречи в среду. Хозяева не закрывались "автобусом", абсолютно не стесняясь идти в контратаку. В тоже время "Динамо" в нападении играло большими силами, утраивая осаду ворот Турбаевского.

Опорные полузащитники Сидорчук и Шапаренко допускали необязательные ошибки, не позволяя "Динамо" создавать серьезные угрозы 18-летнему голкиперу "Мариуполя". Несмотря на игровое преимущество "бело-синие" практически не входили в чужую штрафную.

Такая ситуация длилась до 30-й минуты, когда Шапаренко, удачно сыграв на добивании, забил второй мяч.

После перерыва "Мариуполь" попытался созидать при выходе из обороны в атаку, но класс футболистов отчетливо давал о себе знать. Гол-шедевр от Сидорчука на 68-й минуте, казалось, снял все вопросы о победителе.

Но футболисты из Донецкой области не были согласны с таким счетом, и на 2-й дополнительной минуте забили второй гол. Киевские игроки после своего третьего гола очень вальяжно относились к защите, транжирили свои моменты и поплатились за это.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" проявило заботу о своих болельщиках и гражданах Украины. Совместно с Министерством здравоохранения столичный клуб организовал на территории НСК "Олимпийский" пункт вакцинации.