Что помогло Украине выйти в плей-офф отбора ЧМ-2022: джокер в наследство от Шевченко и надежные перчатки

Сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину (2:0) в заключительном туре отбора на ЧМ-2022 и в последний момент смогла продолжить борьбу за поездку на мундиаль. Чуйка Зинченко, эффект Довбика и своевременные замены вывели команду Петракова в плей-офф квалификации со второго места в группе.

OBOZREVATEL выделил все ключевые факторы и главных действующих лиц, которые принесли Украине победу в Зенице.

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1. Перчатки Бущана. Нельзя сказать, что плохо отработал предыдущие матчи Андрей Пятов – ветеран сборной в хорошей форме, но Георгий Бущан вернулся в строй и сегодня отработал очень надежно. А пары-тройки нервных моментов у его ворот избежать не удалось даже в отсутствие главного голеадора боснийцев Эдина Джеко.

2. Левая нога Цыганкова. Виктор отдал роскошный пас в штрафную боснийцев, после чего Зинченко на 59-й минуте забил такой важный мяч. Кстати, можно позавидовать самообладанию полузащитника "Динамо", которого в первом тайме сначала сбил, а потом толкнул в грудь Ахмедходжич, провоцируя на конфликт. Но Цыганков не подвел команду.

3. "Умные" ноги Малиновского. После возвращения в сборную полузащитник "Аталанты" очень старался оправдать свое присутствие на поле. Руслан опасно бил издали сам и старался вывести на голевую позицию партнеров, пока соперник не разгадал его задумку. Хотя иногда к его скрытым пасам были не готовы и украинцы. Но Малиновский много работал и получил одну из самых высоких оценок на аналитических порталах.

4. Техника и чуйка Зинченко. Футболист "Манчестер Сити" на 59-й минуте сумел оказаться в нужный момент в нужном месте и стать автором победного мяча. Во вторник 24-летний полузащитник доставил много проблем хозяевам, которые уступали ему в технике и умении занять позицию.

5. Универсализм Матвиенко. Универсальный боец Матвиенко успевал справляться со своими прямыми обязанностями защитника и разгонять атаки. Настоящий мастер возврата владений. Занял пятое место в европейском отборе по этому показателю – 55.

6. Хладнокровие Забарного. Молодой центральный защитник старался не сильно давать разгуляться сопернику в своей штрафной. Но в критические моменты старался сохранять хладнокровие. На 45-й минуте сердце екнуло у многих украинцев, когда Бущан парировал мяч на ленточки своих ворот, а Илья Забарный первым успел на подбор и вынес мяч.

7. Самоотдача Ярмоленко. Не имея нормальной игровой практики в английском "Вест Хэме", Андрей Ярмоленко всегда максимально выкладывается в сборной и ведет за собой команду. Опытный вингер оставил все силы на поле и в этом матче, вступая в ожесточенную борьбу за каждый мяч, и не забывал подбадривать партнеров.

8. Несгибаемость Степаненко. Основной разрушитель чужих атак Тарас Степаненко еще успевал и подсказывать партнерам, что команда играла в центре слишком широко. Старался свести к минимуму количество брака в действиях сборной Украины.

9. Эффект Довбика. Нападающий Артем Довбик на Евро-2020 стал джокером Шевченко, вырвав для Украины место в четвертьфинале в борьбе со Швецией. А теперь помог уже Петракову удержать победу над боснийцами и зацепиться за стыковые матчи в отборе на ЧМ-2022. Мощь и скорость форварда давали ему преимущество над обороной балканцев. Мог стать автором дубля, но во втором моменте, убежав на рандеву с голкипером, решил обыграть не только вратаря, но и преследовавших его защитников, однако один из них успел выбить мяч из ворот.

10. Угроза с левого фланга. Сначала за него отвечал Эдуард Соболь, без устали курсировавший от одной вратарской и до другой. А затем уже вышедший на замену Николай Шапаренко подтвердил свой статус мастера последнего паса, создавая голевые моменты для Довбика.

11. Прозорливость и мудрость Петракова. Они сказалась в этом матче, когда главный тренер очень точно угадал с заменами, поскольку и Зубков, и Шапаренко, и, конечно же, Довбик усилили игру команды. Также тренер проявил мудрость, когда внял голосу разума и вернул в сборную Малиновского, который сегодня провел хороший матч. И теперь будет вознагражден должностью полноценного наставника сборной – без всяких там и.о.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже определились возможные соперники Украины в плей-офф ЧМ-2022. Жеребьевка пройдет 26 ноября в Цюрихе.