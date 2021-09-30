Промоутер высказался об "ограблении Усика" в бою с Джошуа и матче-реванше. Эксклюзив

Промоутер Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк не сомневался в победе украинского супертяжа над чемпионом мира Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в Лондоне 25 сентября. И даже Эдди Хирн, который ведет дела британского боксера, признал, что его подопечный выиграл лишь три-четыре раунда.

В разговоре с OBOZREVATEL Александр Красюк также сообщил, что реванш Усик – Джошуа может состояться в феврале-марте не в Великобритании, а на Ближнем Востоке.

– Вы были спокойны, когда закончились 12 раундов?

– Абсолютно. Тем более я тоже считал. И у меня получалось у Усика где-то 116.

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– Но считать тоже можно по-разному.

– Я с вами соглашусь. У меня был вопрос и поднята бровь. Но когда мы выходили в ринг, Эдди Хирн мне говорит: "Three, four rounds". Имея в виду, что Джошуа выиграл только три или четыре раунда. Это было очевидно, тем более Эдди – не тот человек, который допустил бы ограбление. Он бы в жизни такого не сделал. Он очень порядочный в этом плане человек. Очень толерантен. И он за спорт.

– Поэтому вы начали тянуть руку вверх еще до фразы "новый чемпион"?

– Ну и я ж там еще пока на ринге стоял поперемигивался с супервайзерами. Они мне уже чуть-чуть приоткрыли завесу.

– Что будет в реванше по распределению денег? 50 на 50? То есть, у Саши не будет никакого преимущества, несмотря на чемпионские пояса?

– Вы знаете, с такой звездой, как Джошуа, это великолепные условия. Поверьте, речь идет об очень больших деньгах.

– Усику хватит времени восстановиться до февраля?

– Конечно, хватит. А вот хватит ли Джошуа времени восстановиться до февраля? Потому что, когда у него заплыл глаз, это было связано с переломом. Это частые травмы на самом деле в драках или боксе. Он быстро зарастает. И думаю, что через пару месяцев он будет как огурчик.

– Уже обсуждалось, что бой опять состоится в Великобритании?

– Очень много опций, бой слишком привлекательный, интересный и значимый, и думаю, что очень много стран захотят его принять.

– Ближний Восток, где проходил бой Джошуа и Энди Руиса тоже рассматривается?

– Почему нет? Саудовская Аравия очень этого хочет.

– Давайте туда, чтобы не мучиться с британскими визами.

– Но уже все, ограничения снимаются с 4 октября.

– Но никто не знает, что будет в Британии в феврале-марте.

– Но никто не знает, что будет в феврале в той же Джедде.