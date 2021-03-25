Знаменитый тренер предсказал проблемы Усику

Бывший тренер Александра Усика (18-0, 13 КО) Джеймс Али Башир заявил, что у украинского боксера возникнут проблемы в бою против Джо Джойса (12-0, 11 КО), если он там будет действовать также, как и в поединке с Чисорой.

В остальном же наставник считает, что вероятность победить у обоих бойцов равна.

"Шансы в этом бою – 50/50. Я считаю, что Усик должен выиграть бой, он способен на это. Но если Усик будет драться так же, как с Чисорой, у него могут возникнуть проблемы. Усик может столкнуться с проблемами, но я считаю, что он победит в этом бою единогласным решением судей", – сказал Али Башир.

Напомним, что Усик и Джойс уже встречались на ринге во Всемирной суперсерии бокса. В марте 2013 года наш соотечественник победил единогласным решением судей.

Свой крайний бой Усик провел 1 ноября, победив Дерека Чисору и завоевав титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик заявил, что согласен провести бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Напомним, что 20 января WBO дала добро на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Из-за того, что Усик является обязательным претендентом на поединок с Джошуа за титул WBO, он должен был провести встречу с Джо Джойсом за пояс временного чемпиона WBO.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что ни его клиент, ни Тайсон Фьюри не будут драться с украинцем в случае его победы над Джойсом в поединке за временный титул WBO.