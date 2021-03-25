Знаменитий тренер передбачив проблеми Усику

Колишній тренер Олександра Усика (18-0, 13 КО) Джеймс Алі Башир заявив, що в українського боксера виникнуть проблеми в бою проти Джо Джойса (12-0, 11 КО), якщо він там буде діяти так само, як і в поєдинку з Чісорою.

В іншому ж наставник вважає, що ймовірність перемогти в обох бійців рівна.

"Шанси в цьому бою – 50/50. Я вважаю, що Усик повинен виграти бій, він здатний на це. Але якщо Усик битиметься так само, як із Чісорою, у нього можуть виникнути проблеми. Усик може зіткнутися з проблемами, але я вважаю, що він переможе в цьому бою одноголосним рішенням суддів", – сказав Алі Башир.

Нагадаємо, що Усик і Джойс уже зустрічалися на рингу у Всесвітній суперсерії боксу. У березні 2013 року наш співвітчизник переміг одноголосним рішенням суддів.

Свій останній бій Усик провів 1 листопада, перемігши Дерека Чісору і завоювавши титул обов'язкового претендента по лінії WBO в суперважкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик заявив, що згоден провести бій в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).

Нагадаємо, що 20 січня WBO дала добро на бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Через те, що Усик є обов'язковим претендентом на поєдинок із Джошуа за титул WBO, він повинен був провести зустріч із Джо Джойсом за пояс тимчасового чемпіона WBO.

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що ні його клієнт, ні Тайсон Ф'юрі не битимуться з українцем у разі його перемоги над Джойсом у поєдинку за тимчасовий титул WBO.