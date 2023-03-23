"Зеленский отнимает святыни": Ломаченко опубликовал видео о "позорном и хамском" отношении к УПЦ МП в Украине
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) отметился очередной пророссийской пропагандой. Боксер присоединился к критике президента Украины Владимир Зеленского со стороны УПЦ МП после того, как глава государства не принял членов синода церкви, которая подчиняется Москве.
Соответствующее видео Ломаченко опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Он разместил ролик "Союза православных журналистов" (СПЖ), сайт которого размещает новости УПЦ МП, где Зеленского обвинили якобы в "позорном и хамском отношении" к церкви.
"Вопрос совсем не в том, что Зеленский не принял синодалов, проблема в том, как это было сделано. Предстоятеля и иерархов крупнейшей конфессии страны показательно продержали на улице у блок-поста несколько часов, а потом прогнали сиреной. И это при том, что Зеленский был на месте и хоть несколько минут мог точно найти. Архиереев не пригласили подождать внутри, не предложили хотя бы присесть. Если коротко, ситуацию можно охарактеризовать двумя словами: "Демонстративное унижение". И это унижение не Онуфрия, Павла или Антония. Это показательное унижение миллионов верующих УПЦ, унижение миллионов избирателей, граждан Украины", – говорится в пророссийском видео.
Кроме того, основное внимание в ролике приковано к требованию власти к УПЦ МП покинуть до 29 марта территорию Киево-Печерской Лавры. "Вместо того, чтобы отменить бандитскую национализацию церковной собственности, которую провернули большевики 100 лет назад, Зеленский один в один повторяет их действия. Он точно так же отнимает у верующих восстановленные ими же святыни. Зачем? Чтобы отдать "правильной" конфессии", – утверждает СПЖ.
Напомним, национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата. В епархии УПЦ МП против такого решения Минкульта. Митрополит Климент заявил, что у ведомства якобы нет юридических оснований для выселения.
С 21 марта монахам и верующим УПЦ МП запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры. Объясняется, что миссия Минкульта оценивает там сохранение культурных ценностей.
Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко опубликовал пост о "беззаконии в Украине", вызвав восторг у россиян. До этого боксер был включен в список государственных изменников проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.
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