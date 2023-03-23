''Зеленский отнимает святыни'': Ломаченко опубликовал видео о ''позорном и хамском'' отношении к УПЦ МП в Украине

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) отметился очередной пророссийской пропагандой. Боксер присоединился к критике президента Украины Владимир Зеленского со стороны УПЦ МП после того, как глава государства не принял членов синода церкви, которая подчиняется Москве.

Видео дня

Соответствующее видео Ломаченко опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Он разместил ролик "Союза православных журналистов" (СПЖ), сайт которого размещает новости УПЦ МП, где Зеленского обвинили якобы в "позорном и хамском отношении" к церкви.

"Вопрос совсем не в том, что Зеленский не принял синодалов, проблема в том, как это было сделано. Предстоятеля и иерархов крупнейшей конфессии страны показательно продержали на улице у блок-поста несколько часов, а потом прогнали сиреной. И это при том, что Зеленский был на месте и хоть несколько минут мог точно найти. Архиереев не пригласили подождать внутри, не предложили хотя бы присесть. Если коротко, ситуацию можно охарактеризовать двумя словами: "Демонстративное унижение". И это унижение не Онуфрия, Павла или Антония. Это показательное унижение миллионов верующих УПЦ, унижение миллионов избирателей, граждан Украины", – говорится в пророссийском видео.

Кроме того, основное внимание в ролике приковано к требованию власти к УПЦ МП покинуть до 29 марта территорию Киево-Печерской Лавры. "Вместо того, чтобы отменить бандитскую национализацию церковной собственности, которую провернули большевики 100 лет назад, Зеленский один в один повторяет их действия. Он точно так же отнимает у верующих восстановленные ими же святыни. Зачем? Чтобы отдать "правильной" конфессии", – утверждает СПЖ.

Напомним, национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата. В епархии УПЦ МП против такого решения Минкульта. Митрополит Климент заявил, что у ведомства якобы нет юридических оснований для выселения.

С 21 марта монахам и верующим УПЦ МП запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры. Объясняется, что миссия Минкульта оценивает там сохранение культурных ценностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко опубликовал пост о "беззаконии в Украине", вызвав восторг у россиян. До этого боксер был включен в список государственных изменников проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

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