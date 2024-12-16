'Маленький уродец': Фьюри оскорбил Усика и вызвал украинца на третий бой. Видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) пообещал выиграть реванш у Александра Усика (22-0, 14 КО) и закрыть поражение в мае. Цыганский король, как называют британского боксера, отметил, что он твердо намерен в третий раз подраться с украинцем.

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Об этом Фьюри заявил во время телефонного разговора с нашим соотечественником, который организовал председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Соответствующее видео функционер опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Британец в свойственной себе манере начал насмехаться над Усиком. "Когда я побью его 21 декабря, то нужно будет провести третий бой. Нужна трилогия. Ха-ха-ха, я тебя боюсь. Ты маленький уродец. Моя цель победить. Я собираюсь сделать это, потому что нам нужна эта трилогия снова в Саудовской Аравии. Кролик (так Тайсон обзывает Усика. – Ред.) уже тушится в кастрюле", – сказал Фьюри.

На минувшей неделе боксеры завершили подготовку к своему второму поединку. Украинец прибыл в Эр-Рияд, где его встретили соотечественники. В свою очередь Тайсон рассказал, как собирается побить нашего боксера и закрыть поражение в мае.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергея Богачука, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

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