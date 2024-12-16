Британская журналистка довела Усика до слез перед реваншем с Фьюри, сделав подарок с передовой

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) едва не расплакался во время интервью британским журналистам. Накануне реванша с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) представители СМИ передали украинцу письмо от одного из защитников нашей страны, который находится на передовой.

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Об этом пишет издание Daily Mail. Журналистка Шарлотта Дейли во время разговора с Усиком вручила нашему боксеру письмо, который она назвала рождественским подарком чемпиону. В нем один из солдат по имени Александр с позывным "Шкет" рассказал, что спортсмен стал "маяком надежды" для воинов ВСУ.

Прочитав текст послания, Усик несколько раз его перечитывал, а на его глаза навернулись слезы. "Спасибо, это очень много значит. Это дает мне дополнительную мотивацию. Он – настоящий мужчина, настоящий солдат, который поддерживает страну, который помогает мне и народу Украины. Я очень благодарен Александру и нашим украинским солдатам, которые поддерживают свою страну и сражаются, чтобы защитить ее", – сказал Усик.

Напомним, реванш украинца и британца состоится в субботу, 21 декабря. На минувшей неделе боксеры завершили подготовку к своему второму поединку. Александр прибыл в Эр-Рияд, где его встретили соотечественники. В свою очередь Тайсон рассказал, как собирается побить нашего боксера и закрыть поражение в мае.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергея Богачука, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

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