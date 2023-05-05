'Захочет начать войну': экс-чемпион мира дал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни

Украинец Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) и американец Девин Хэйни (29-0, 15 КО) устроят настоящую войну в ринге в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. При этом именно наш соотечественник должен будет действовать гораздо активнее соперника.

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такое мнение в интервью ProBoxTV выразил бывший чемпион мира Крис Алгиери, пишет портал Boxing News 24. По его словам, Ломаченко очень сильно проигрывает сопернику в физических данных и ему ни в коем случае нельзя застаиваться перед Хэйни, но на стороне украинца будет его природный вес.

"В теории это будет война. Никого из бойцов не назовешь воинственным, но, честно говоря, если кто-то и захочет начать войну, так это Ломаченко. Ему нельзя оставаться на дистанции против куда более крупного и высокого Хэйни. На пресс-конференции мы видели разницу в габаритах и росте. Мы также знаем про разницу в размахе рук. Но Ломаченко не нужно гонять вес, тогда как Хэйни много сбрасывает. Возможно, мы последний раз увидим Девина в легком дивизионе. Не потому что он не хочет здесь оставаться, а потому что он больше не может", – сказал Алгиери.

Поединок Девина и Василия пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хэйни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи разнес Девина Хэйни из-за слов о Василии Ломаченко. Сам украинский боксер обратился к болельщикам и вызвал бурную реакцию соотечественников.

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