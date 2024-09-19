Впервые после ареста: стало известно, где Усик появится на публике. Будет встреча с Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) впервые встретятся после своего поединка 18 мая. Оба боксера будут присутствовать в Лондоне на стадионе "Уэмбли" во время шоу, главным событием которого станет бой Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниеля Дюбуа (21-2, 20 КО).

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, написал известный инсайдер Майкл Бенсон. По его данным, для Усика и Фьюри зарезервировано места в рингсайде боя двух британцев. Пока неизвестно, состоится ли выход Александра и Тайсона в ринг для проведения дуэли взглядов.

Также известно, что украинец и британец станут участниками боксерского фестиваля, причем именно они станут хедлайнерами, а наш соотечественник и вовсе будет закрывать ивент.

Отметим, что реванш Усика и Фьюри запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде. Украинский объединенный чемпион уже высказался о том, что произойдет, если британец откажется от повторного боя.

Накануне визита в Лондон с нашим боксером произошел инцидент в польском Кракове – спортсмен был задержан и закован в наручники. Вскоре Усика отпустили, а он прокомментировал ситуацию.

Польские власти обвинили Александра и его друга в неадекватном поведении. В свою очередь промоутер Александр Красюк опубликовал все детали ареста Усика, опровергнув версию краковских пограничников.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Анджей Василевски назвал позором Польши на весь мир задержание Александра Усика в аэропорту Кракова.

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