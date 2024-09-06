Реванш Усик – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале следить за супербоем

Украинец Александр Усик (22-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) в конце нынешнего года проведут второй поединок между собой. После победы в бою 18 мая, которая сделала нашего соотечественника абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, крымчанин постарается во второй раз одолеть соперника.

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У соперников есть семь месяцев, чтобы восстановиться, отдохнуть и вновь приступить к тренировкам для подготовки к бою.

ДАТА БОЯ УСИК – ФЬЮРИ 2

Поединок пройдет на стадионе Kingdom Arena в аравийском Эр-Рияде. Датой грандиозного противостояния одних из сильнейших супертяжей в истории выбрана суббота, 21 декабря.

ВРЕМЯ БОЯ УСИК – ФЬЮРИ 2

Точное время выхода боксеров на ринг и начало боя будет объявлено позже. Однако можно предположить, что этого не произойдет раньше 01:15 воскресенья, 22 декабря, по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша Усик – Фьюри.

ПРОГНОЗ НА БОЙ УСИК – ФЬЮРИ 2

Фаворитом считается украинский боксер. На итоговую победу Усика можно поставить с коэффициентом 1,53.

Триумф Фьюри оценивается котировкой 2,50. А показатели на ничью достигают уровня 15,00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ УСИК – ФЬЮРИ 2

В Украине поединок можно будет увидеть благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир пройдет на его канале "Megogo Гонг". Здесь показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Также трансляцию можно будет купить на платформе DAZN. Стоимость станет известна позже.

АНДЕРКАРТ БОЯ УСИК – ФЬЮРИ 2

Андеркарт шоу будет объявлен позже. Уже известно, что в нем выступит украинский представитель первого среднего веса Сергей Богачук (24- 2, 23 КО), который в августе скандально проиграл Верджилу Ортису (22-0, 21 КО) в чемпионском бое, дважды отправив соперника в нокдаун.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с Тайсоном Фьюри

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