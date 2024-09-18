'Позор на весь мир!' Польский промоутер гневно отреагировал на задержание Усика в Кракове

Польский промоутер Анджей Василевски гневно отреагировал на ситуацию с задержанием бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика в аэропорту Кракова. Боксерский менеджер назвал ситуацию позором своей страны на весь мир, а также выразил уверенность в том, что надевать наручники на нашего спортсмена у правоохранителей не было никакой необходимости.

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Об этом Василевски написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По его словам, Усик был абсолютно трезв с правильно оформленными документами и задерживать его не было причин. Он также отметил, что украинец проявил невероятное уважение к польским пограничникам.

"Наши службы в аэропорту без причины не хотели пускать на самолет его друзей. Усик отказался садиться в самолет и был задержан. Какой позор! Как видно в дальнейшем, задерживать и надевать на Усика наручиники было абсолютно ненужным и неправильным. Очень хорошо, что чемпион в СМИ приуменьшает эту тему. Я хотел бы знать, кто и почему приказал надеть на него наручники, даже на столько короткое время, как на обычного преступника в аэропорту Балице. Ужасный позор на весь мир!" – отреагировал Василевски.

Напомним, что по данным ESPN, Усика, его жену Катерину и тренера Сергея Лапина-младшего не хотели пускать на борт, который отправлялся в Валенсию, где боксер будет проводить тренировочный лагерь перед реваншем с Тайсоном Фьюри. Украинцам заявили, что они не в нормальном состоянии для перелета. Сам боксер после освобождения обратился к болельщикам.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на арест Александра Усика в Кракове. Также ситуацию резко прокомментировали в Министерстве иностранных дел страны.

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