'Вмешалась спецгруппа': польские власти впервые объяснили, почему Усика заковали в наручники в Кракове

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик был закован в наручники в аэропорту Краков в соответствии с процедурой в качестве превентивной меры. Наш соотечественник якобы был сильно недоволен своим задержанием польскими пограничниками, из-за чего он не смог вылететь в Валенсию.

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Об этом в интервью изданию Przegląd Sportowy Onet рассказал представитель Карпатского погранотряда Яцек Михаловски. По его словам, два человека из команды Усика утратили статус пассажиров и поэтому не были допущены на борт самолета. Чиновник отметил, что физического воздействия на украинцев оказано не было.

"Я могу подтвердить, что вмешательство касалось двух человек с украинским гражданством. Это тот случай, когда перевозчик не разрешает им летать. Они потеряли статус пассажира, и им не разрешили летать. Они не хотели выходить из гейта, самолет не мог взлететь. На запросы сотрудников они не отреагировали, и в соответствии с процедурой вмешались наши сотрудники из спецгруппы. Никакой потасовки или какой-либо угрозы не было, это была сугубо превентивная мера", – сказал Михаловски.

Ранее польский промоутер Анджей Василевски назвал позорной для Польши ситуацию с арестом Усика. Сам инцидент заставил соцсети взорваться мемами. Американское издание ESPN раскрыло детали задержания украинского чемпиона.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на арест Александра Усика в Кракове. Также ситуацию резко прокомментировали в Министерстве иностранных дел страны.

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