''ДРГ Украины нападает на детей'': Валуев устроил истерику из-за провокации в Брянской области

Депутат Госдумы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев отреагировал на информацию российских СМИ про "украинскую ДРГ", представители которой якобы убили детей и взяли заложников в Брянской области. Бывший спортсмен уже устроил истерику по поводу атаки "нацистов" на мирных жителей.

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Несмотря на то что это РФ устроила очередную провокацию для того, чтобы обвинить Украину, в своем Telegram-канале большой любитель Путина Валуев назвал нашу страну террористическим государством.

"По ситуации в Сушанах и Любечаны Климовского района Брянской области. Абсолютно мирный поселок, никаких военных баз. Однако ДРГ Украины заходит и, по имеющейся информации, нападает на мирных жителей, детей. Абсолютно террористическое государство, абсолютно нацистская идеология", – разошелся бывший боксер.

"Так называемый просвещенный мир Запада вряд ли отметит это очередное преступление. Кроме как помогать террористам любыми вооружениями и средствами, им ничего не хочется, ведь в основе их существования лежат лишь неоколониальные принципы. А мирные жители для них всего лишь туземцы", – выдал депутат.

Также Валуев прокомментировал видео "Русского добровольческого корпуса", в котором представители организации сообщили, что новости об "украинских ДРГ", которые обстреляли школьный автобус и взяли заложников, – это ложь кремлевских пропагандистов.

Они заявили, что пришли в Брянскую область, "чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

"Брянская область – распространяемое видео с двумя боевиками "русского добровольческого батальона", само по себе и содержит ответ, для чего и зачем вся эта провокация была затеяна. Только с поправкой и очень важной – они убивают мирных жителей", – ретранслирует Валуев методичку Кремля, путая украинцев с военными РФ.

"Никакие они не борцуны ,а скорее ссыкуны, ибо кишка оказалась тонка встретиться с вооруженными людьми, а по поселку с автоматом бегать и видео записывать – это не смелость", – подытожил бывший боксер.

В Генштабе ВСУ ранее заявили, что украинские защитники ведут боевые действия исключительно на территории своей страны. А некие события на территории РФ там назвали сопротивлением местного населения путинскому террористическому режиму.

Ранее бывший боксер и Z-патриот Валуев обвинил украинцев в провокации, комментируя драку "Миная" и "Шинника" на сборах футбольных клубов в Турции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Z-патриот Валуев возмутился требованием Кличко по России.

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