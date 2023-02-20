''Не удосужился изучить'': Z-патриот Валуев возмутился требованием Кличко по России

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев возмутился словами легендарного Владимира Кличко с критикой президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Так называемому депутату Государственной думы не понравилось требование нашего соотечественника не допустить участие России на Играх-2024 в Париже.

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Об этом Валуев заявил в комментарии порталу Sport24. Он фактически обвинил Кличко-младшего в неграмотности, отметив, что миссия МОК - защита спортсменов. При этом бывший боксер ничего не сказал о военных преступлениях России в Украине и причинах отстранения спортсменов страны-агрессора от соревнований.

"Цитата Кличко лишний раз подтверждает, что главные принципы олимпизма он не удосужился изучить. Возможно, не было желания во время занятий большим спортом, а сейчас и подавно. Однако про общие черты он подметил верно. Томас Бах не должен представлять чьи-то определенные интересы. Его задача – защищать олимпийские принципы. Раскрываем-читаем-соответствуем. Глава МОК сам дал возможность думать другим, что может быть иначе", – сказал Валуев.

Напомним, 25 января МОК выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты. При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине. Это вызвало возмущение в РФ. В частности, известный российский тренер по фигурному катанию Валентина Тюкова обвинила западные страны в предательстве "после всего, что Россия сделала для мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, США, Германия и еще 33 страны объявили о создании коалиции, которая будет требовать от МОК не допустить Россию к Олимпиаде-2024. Ранее Украина пригрозила бойкотировать Олимпийские игры-2024. Президент МОК Томас Бах дал циничный ответ, пригрозив нашей стране наказанием.

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