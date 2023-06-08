В Хайфе именем погибшего под Бахмутом экс-игрока 'Динамо' назвали улицу, на которой находится посольство России

Одну из улиц израильского города Хайфа назвали в честь бывшего футболиста киевского "Динамо" и местного "Маккаби" Сергея Баланчука. Таким образом здесь решили почтить память экс-игрока, в активе которого есть два матча в составе молодежной сборной Украины, который погиб в июле минувшего года в боях с российскими агрессорами.

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Такое решение мэрия Хайфы приняла накануне, 7 июня, единогласно, пишет портал sport5.co.il. С идеей выступил депутат горсовета Кирилл Катерник, который внес соответствующее постановление в повестку дня. После голосования и одобрения депутаты решили, что именем Сергея будет названа улица, на которой находится посольство России.

Баланчук является воспитанником киевского "Динамо". В столичном клубе прошел все уровни, выступая на позиции защитника. В сезоне 1995/96 был заявлен за основную команду, но успел сыграть лишь в четырех поединках. Это не помешало Сергею стать чемпионом Украины в 1996-м и выиграть Кубок Украины в 1996 году.

За "Маккаби" украинец играл с 1996-го по 1999 год и за "молотобойцев" провел во всех турнирах 79 матчей, забив два гола. Вместе с командой стал бронзовым призером чемпионата Израиля и выиграл Кубок страны.

Сергей погиб в июле минувшего года в боях за Бахмут в возрасте 47 лет. Его смерть стала шоком для его партнеров по "Динамо". В частности, Александр Шовковский описал Баланчука как настоящего профессионала.

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