'Кое-кто меня не поймет': легенда 'Динамо', просидевший в подвале дома в Гостомеле, стал солдатом Гвардии наступления

Легендарный футболист киевского "Динамо" Владислав Ващук стал солдатом Национальной гвардии Украины. Четвертьфиналист чемпионата мира 2006 года, полуфиналист Лиги чемпионов отметил, что самостоятельно принял такое решение, и выразил уверенность в том, что страна и ее армия победят в войне против агрессоров.

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Об этом Ващук написал на своей странице в социальной сети Instagram. Воспитанник столичного клуба, который в начале полномасштабного вторжения лично столкнулся с оккупантами, просидев в подвале своего дома в Гостомеле, вступил в бригаду наступления "Буревий", от чего некоторые его родные были в шоке.

"Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что кое-кто меня никогда не поймет. Но я действительно верю в нашу Победу. Я видел "русский мир" своими глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал. И когда придет время, то я смогу точно ответить – что я делал во время войны. Национальная гвардия Украины. Бригада наступления "Буревий". Солдат Владислав Ващук. Служу Украинскому народу!" – написал бывший футболист.

В марте минувшего года Ващук поделился историей о том, как готовил еду себе и родным на костре в оккупированном Гостомеле, который бомбили по 15 часов подряд, и бежал без "зеленого коридора".

Как сообщал OBOZREVATEL, 19-летний хоккеист Александр Колонюк, который погиб в боях с российскими оккупантами на Донбассе, участвовал в штурмах ЗСУ под Бахмутом.

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