Усика поставили перед дилеммой из-за боя-реванша с Джошуа

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн считает, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик стоит перед выбором – что выбрать: неудобное место проведение боя и большой гонорар или хорошее место и маленький доход. По мнению Хирна, ответ тут однозначный и украинец не упустит предложение, "которое изменит жизнь".

Промоутер уверен, что поединок, где бы он не состоялся, привлечет к себе огромное внимание болельщиков со всех стран.

"У реванша Усик – Джошуа есть совместное продвижение и распределение гонорара. Как вы думаете, что скажет Усик, когда предложу ему – или бой в Лондоне, или в другом месте, но гонорар в четыре раза больше? Это профессиональный бокс", - цитирует Хирна boxingscene со ссылкой на The MMA Hour.

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Украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) и британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) во второй раз встретятся на ринге 23 июля.

При этом место проведения боя пока точно не определено, однако рассматриваются два основных кандидата.

Рассматриваются два варианта: на Ближнем Востоке и в Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик заявил, что решил полностью изолироваться на время подготовки ко второму бою с Джошуа. Сам же украинский боксер заинтриговал заявлением о том, что готовит сюрприз Энтони.

Напомним, что первый поединок Усика и Джошуа состоялся в В сентябре прошлого года. Встреча завершилась победой нашего соотечественника по очкам.