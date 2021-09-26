Освистали гимн Украины и реванш не в Киеве: как Усик побил Джошуа в чемпионском бою. Эксклюзив

Украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) сенсационно победил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник выиграл пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

OBOZREVATEL внимательно следил за вечером бокса и делится своими впечатлениями от пребывания в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

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БРИТАНСКАЯ АТМОСФЕРА

Учитывая пандемию коронавируса, присутствие 60 тысяч болельщиков на трибунах, пожалуй, главное впечатление от боя. За полтора года мы уже отвыкли от яркой и эмоциональной поддержки трибун.

К тому же, все соскучились по живым событиям. А если сравнивать с американскими шоу, то британцы просто выносят их вперед ногами.

Англичане традиционно для себя проявили невероятное понимание события. Они с достоинством приняли поражение своего любимца, отдав дань уважения Усику.

В то же время всем украинцам было неприятно, когда стадион освистал гимн нашей страны. Этот момент однозначно стал самым негативным за все время вечера бокса на стадионе "Тоттенхэм".

УСИК ВЫИГРЫВАЛ В СКОРОСТИ

Возможно, по ТВ могло показаться, что бой вязкий и боксеры не демонстрируют высокого темпа, но на трибунах яростно реагировали на мельчайший момент и успешное попадание. Поэтому подобная реакция полностью нивелировала, возможно, не самый быстрый бокс.

Хотя по скорости к Усику вопросов нет. Не даром один из британских журналистов говорил, что такой скорости нет ни у кого в этом дивизионе

Усик выглядел невероятно быстрым на ногах и демонстрировал высочайший тайминг.

Преимущество Александра в движении вылилось в то, что все три судьи (и даже британский!) были на стороне Усика. Счет 117-112, 116-112, 115-113 говорит сам за себя.

РЕВАНШ НЕ В УКРАИНЕ

После поединка основные разговоры велись о том, что в контракте прописан пункт об обязательном реванше в случае поражения чемпиона. Соответствующий вопрос журналисты задали на пресс-конференции после боя.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн, который сейчас является, наверное, главным менеджером в мире бокса, категорично заявил, что реванш состоится не в Украине. На вопрос о возможной организации вечера в Киеве на "Олимпийском" он отрицательно покачал головой.

К слову, поверженный чемпион проявил невероятное уважение к СМИ. Несмотря на поражение, Джошуа пришел на пресс-конференцию, в чем сомневались местные репортеры, и с улыбкой отвечал на все вопросы.

АПСЕТ УСИКА

Главным выводом боя, конечно же, является то, что Усик сотворил грандиозную сенсацию. Украинец, на победу которого букмекеры предлагали коэффициент 3,25, просто уничтожил своего оппонента боксерскими скиллами.

Александр не обладает сверхсильным ударом, но благодаря движению он не давал чемпиону подобраться к себе, несмотря на превосходство соперника в размерах. Постоянно перемещаясь по рингу, Усик лишил Джошуа его главного оружия – нокаутирующего удара.

Теперь перед реваншем Энтони и его тренерам нужно невероятно много поработать. Британцу необходимо подумать, как подобрать ключи к Усику, ведь 25 сентября ему не помогло даже то, что он серьезно сбросил вес и подсушился.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на победу Александра Усика над Энтони Джошуа и поздравил нового чемпиона мира.