Усик высказался о бое Фьюри – Уайт, вспомнив Украину

Украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) признался, что не особо ожидает поединок Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против Диллиана Уайта (28-2, 19 КО). Наш соотечественник отметил, что многие его мысли заняты тем, что происходит на Родине.

Об этом сам Усик заявил в интервью немецкому изданию BILD. Он подчеркнул, что для него фаворитом боя является Фьюри, а сам поединок он обязательно посмотрит.

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"Не сказал бы, что жду этого боя с большим интересом. У нас в стране много проблем, а сердцем и мыслями я на родине, в Украине. Но я обязательно посмотрю этот бой. Мой фаворит – Тайсон Фьюри. Он технически лучше и обладает лучшими боксерскими навыками. В его пользу также говорят его рост, боксерский IQ и легкость, с которой он перемещается по рингу", – заявил Усик.

Напомним, Фьюри и Уайт подерутся в субботу, 23 апреля, в Лондоне. На кону будет стоять чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC), которым владеет Тайсон. Вечер бокса можно будет увидеть в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский чемпион Тайсон Фьюри дал категоричный прогноз на реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. По словам промоутер британца Эдди Хирна, повторный поединок его клиента против украинца на 100% состоится в июле.

Отметим, что Тайсон Фьюри заявил, что его не касается война в Украине.