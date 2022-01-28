Усик встретился с украинцем "Эвертона" Миколенко. Фотофакт
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям трех авторитетных организаций Александр Усик встретился с футболистом сборной Украины Виталием Миколенко. 22-летний защитник, который недавно перешел из киевского "Динамо" в английский "Эвертон", и боксер обменялись улыбками и подарками.
Свежая фотография появилась 28 января на странице в Instagram Виталия. Знаменитые украинские спортсмены позируют возле бильярдного стола. Усик получил от Миколенко футболку "Эвертона", а сам подарил соотечественнику боксерскую перчатку с автографом.
"С чемпионом", – подписал снимок Микола. Где именно сделано фото, не указывается. Можно предположить, что в Греции, где накануне Усик снялся на берегу моря в снегу. А в пятницу днем Александр показал греческий пейзаж возле священной горы Афон.
В чемпионате Англии по футболу сейчас небольшой перерыв, и Миколенко может позволить себе отдохнуть в теплых краях, как некоторые другие коллеги. Скажем, Андрей Ярмоленко и Сергей Ребров встретились в Эмиратах.
Как сообщал OBOZREVATEL, Джошуа сделал категоричное заявление о бое Усик – Фьюри.
В то же время Тайсон Фьюри назвал имя следующего соперника. Бой с украинцем откладывается.