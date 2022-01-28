Усик встретился с украинцем 'Эвертона' Миколенко. Фотофакт

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям трех авторитетных организаций Александр Усик встретился с футболистом сборной Украины Виталием Миколенко. 22-летний защитник, который недавно перешел из киевского "Динамо" в английский "Эвертон", и боксер обменялись улыбками и подарками.

Свежая фотография появилась 28 января на странице в Instagram Виталия. Знаменитые украинские спортсмены позируют возле бильярдного стола. Усик получил от Миколенко футболку "Эвертона", а сам подарил соотечественнику боксерскую перчатку с автографом.

"С чемпионом", – подписал снимок Микола. Где именно сделано фото, не указывается. Можно предположить, что в Греции, где накануне Усик снялся на берегу моря в снегу. А в пятницу днем Александр показал греческий пейзаж возле священной горы Афон.

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В чемпионате Англии по футболу сейчас небольшой перерыв, и Миколенко может позволить себе отдохнуть в теплых краях, как некоторые другие коллеги. Скажем, Андрей Ярмоленко и Сергей Ребров встретились в Эмиратах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джошуа сделал категоричное заявление о бое Усик – Фьюри.

В то же время Тайсон Фьюри назвал имя следующего соперника. Бой с украинцем откладывается.