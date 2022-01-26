Усик улегся в снег на берегу моря и озадачил своим видео Instagram

Непобедимый украинский боксер Александр Усик отправился в Грецию посетить Святую гору Афон. У себя в Instagarm спортсмен выложил короткое видео, на котором показал, какая сейчас там погода.

В коротком ролике Усик одетый в пальто и шапку лежит в снегу на берегу Эгейского моря. Оператор спросил у боксера как водичка.

"Ой братец ты знаешь, мокренькая, хорошенькая такая, загораю", – ответил крымчанин с иронией.

Стоит отметить, что многих подписчиков боксера озадачило место съемки. В комментариях высказывали предположение, что место действие может быть в Крыму. Также называлась Абхазия.

Видео дня

Некоторые поклонники Усика все же опознали греческий пейзаж.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник на Грецию обрушился зимний шторм "Эльпис". В результате снегом было засыпано несколько регионов страны.

Напомним, что Усик недавно дал большое интервью известной украинской телеведущей Маши Ефросининой, где сделал несколько неожиданных заявлений.

В частности Александр вспомнил о своих поездках в Крым двугодичной давности. Боксер пожаловался на отвратительную работу таможни на полуострове. Его там "кошмарили" несколько часов.

Также украинец рассказал о том, что исчезло в Крыму за последние годы.

Также 35-летний звездный спортсмен заявил, что его достали журналисты, которые задают одни и те же глупые вопросы, к которым он не имеет никакого отношения.

Не прошел Усик и мимо интимных вопросов, в частности рассказав о первом сексе со своей женой.

В эфире Youtube-канала Маши Ефросининой Саша признался, к чему привела его политическая позиция, в частности прямые эфиры с Шарием.