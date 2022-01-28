Тайсон Фьюри наконец назвал имя следующего соперника

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO Александр Усик в следующем бою не будет биться за объединение титулов с лучшим по версии WBC Тайсоном Фьюри. 33-летний Цыганский король объявил, что скоро выйдет на ринг против обязательного претендента – Диллиана Уайта.

На своей странице в Instagram одиозный боксер опубликовал постер поединка против соотечественника за звание "лучшего в Британии". "Кто еще не может дождаться боя?!" – поинтересовался Тайсон у фанатов.

Пока что подробностей "файта" не называют, но известно, что команда Фьюри забронировала стадион в столице Уэльса, Кардиффе, на 26 марта. Также Тайсон уже несколько недель усиленно тренируется, о чем периодически рассказывает в соцсетях.

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Еще непобедимый боксер поделился информацией о том, что в Саудовской Аравии готовы были заплатить 155 миллионов долларов за объединительный бой чемпионов. Изначально деньги выделяли в 2021 году на встречу Фьюри и Джошуа, но затем призовой фонд готовы были перенести и на битву Тайсона с Усиком.

Из этой суммы миллионы выделялись Джошуа и Уайту (по слухам – 15 и 5 соответственно) за уход в сторону. Однако претенденты отказались брать деньги и настояли на боях против Усика и Фьюри соответственно.

Напомним, в последних двух боях Фьюри нокаутировал бывшего чемпиона WBC – американца Деонтея Уайлдера.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Кличко высказался о реванше Джошуа против Усика: "Он покажет слабость".

Недавно Фьюри не сумел правильно произнести фамилию Усика, угрожая украинцу.