Усика обстреляли из снежной пушки в Буковеле. Видео

Непобедимый чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) продолжает отдыхать в Карпатах. Крымчанин у себя в Instagram выложил шутливое видео его драки против снежной пушки.

В ролике наш соотечественник продемонстрировал несколько ударов, сражаясь с аппаратом по производству снега. Судя по последним кадром больше пострадал боксер, чем горнолыжный прибор, обстреливающий украинского боксера.

"Стихия против стихии", – подписал свой пост Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик (19-0, 13 КО) трогательно поздравил всех соотечественников с Рождеством. У себя в официальном Telegram-канале 34-летний боксер выложил обращение на украинском языке.

Видео дня

Спустя несколько дней Саша записал и поздравительный видеоролик.

Напомним, в Карпаты чемпион привез и свою жену Катерину с детьми, которым уделяет много внимания.

Также Усик и сам появился в горнолыжной амуниции в шлеме с номером и флагом.

Пока что украинец отдыхает перед следующим боем, который состоится, скорее всего, в апреле 2022 года.