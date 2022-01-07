Усик поздравил с Рождеством стихами на украинском. Видео

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик поздравил всех с православным Рождеством. Известный своей религиозностью спортсмен сейчас проводит время в курортном Буковеле в Карпатах. После того, как накануне Усик выложил обращение на украинском языке, он записал и видеоролик.

Эмоциями 33-летний боксер поделился на своей странице в Instagram. Саша передал теплые пожелания, сочетая русские и украинские слова, находясь среди заснеженных гор.

"Христос народився, славімо його. Здоровья, счастья, силы. Всем добра, всем света. Хочу пожелать в этот светлый праздник, чтобы вы любили друг друга и прощали.

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Давайте прославлять нашего Господа Иисуса Христа, и он обязательно позаботится о нас в царстве своем небесном. За все слава Богу. С праздником, с Рождеством! Світ засвітився, Христос народився, ми його славим, пісні співаєм, а вас із празником вітаєм", – выдал боксер.

Напомним, в Карпаты чемпион привез и свою жену Катерину с детьми, которым уделяет много внимания.

Также Усик и сам появился в горнолыжной амуниции в шлеме с номером и флагом.

Пока что украинец отдыхает перед следующим боем, который состоится, скорее всего, в апреле 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, менеджер Усика намекнул на бой с Фьюри: "Скоро узнаем что-то интересное".

Тем временем Тайсон Фьюри определился с датой следующего боя.