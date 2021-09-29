Усик "смыл в канализацию" самый грандиозный бой Тайсона Фьюри, – промоутер

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Тайсон Фьюри

Когда Тайсон Фьюри увидел, что Александр Усик победил Энтони Джошуа, то он понял, что его самый большой гонорар в карьере смыли в унитаз, заявил в интервью The Sun промоутер Фьюри

Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри.

. Непобежденный украинец на огромном стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" добыл победу единогласным решением судей, завоевав титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Александр Усик.
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Чемпион WBC был самым заинтересованным зрителем на планете, поскольку Усик выиграл самый крупный бой в истории британского бокса, лишив Фьюри грандиозного заработка за битву за титул абсолютного чемпиона в супертяжах.

"Я говорил с Тайсоном во время боя, и мы оба пришли к одному мнению. Все, что Тайсон мог видеть, это то, что его грандиозный бой был смыт в канализацию. Более крупный боец должен был вести бой, но он просто не делал этого ни в одном раунде. Он не доминировал ни одну минуту", – заявил Уоррен.

Боб Арум

То, что украинец добыл пояса Джошуа, подтвердило уверенность Уоррена в том, что Фьюри нокаутировал бы Энтони.

"Все, что делал Усик, это его полностью перебоксировал. У Тайсона такие же быстрые руки, как у Усика, такой же боксерский мозг, как у Усика, и такая же хорошая работа ног, как у Усика. Но он более крупный панчер и у него лучший подбородок", – подытожил Фрэнк.

Тайсон Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед поединком Фьюри признался, что победа Александра будет стоить ему 100 млн долларов.

Тайсон Фьюри

Отметим, что успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.

Джошуа вкладывался в одиночные удары.

Через несколько часов стало известно, что Джошуа был госпитализирован с подозрением на перелом в черепе.

Джошуа получил повреждение

Позже появилось видео самого скандального эпизода в этой встрече, который стоил украинцу нокаута.

Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри.
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