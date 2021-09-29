Усик "смыл в канализацию" самый грандиозный бой Тайсона Фьюри, – промоутер

Когда Тайсон Фьюри увидел, что Александр Усик победил Энтони Джошуа, то он понял, что его самый большой гонорар в карьере смыли в унитаз, заявил в интервью The Sun промоутер Фьюри

. Непобежденный украинец на огромном стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" добыл победу единогласным решением судей, завоевав титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

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Чемпион WBC был самым заинтересованным зрителем на планете, поскольку Усик выиграл самый крупный бой в истории британского бокса, лишив Фьюри грандиозного заработка за битву за титул абсолютного чемпиона в супертяжах.

"Я говорил с Тайсоном во время боя, и мы оба пришли к одному мнению. Все, что Тайсон мог видеть, это то, что его грандиозный бой был смыт в канализацию. Более крупный боец должен был вести бой, но он просто не делал этого ни в одном раунде. Он не доминировал ни одну минуту", – заявил Уоррен.

То, что украинец добыл пояса Джошуа, подтвердило уверенность Уоррена в том, что Фьюри нокаутировал бы Энтони.

"Все, что делал Усик, это его полностью перебоксировал. У Тайсона такие же быстрые руки, как у Усика, такой же боксерский мозг, как у Усика, и такая же хорошая работа ног, как у Усика. Но он более крупный панчер и у него лучший подбородок", – подытожил Фрэнк.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед поединком Фьюри признался, что победа Александра будет стоить ему 100 млн долларов.

Отметим, что успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.

Через несколько часов стало известно, что Джошуа был госпитализирован с подозрением на перелом в черепе.

Позже появилось видео самого скандального эпизода в этой встрече, который стоил украинцу нокаута.