Фьюри: победа Усика над Джошуа будет стоить мне 100 млн долларов

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) признался, что будет болеть за чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа в бою против Александра Усика. Фьюри хочет заработать баснословный гонорар в размере порядка 100 миллионов долларов за бой с Джошуа (24-1, 22 КО). Встреча за пояс абсолютного чемпиона может состояться в начале 2022 года.

Вот почему Фьюри советует Джошуа не играть с Усиком, пытаясь перебить его. Тайсон хочет, чтобы его земляк использовал свой размер и силу, чтобы сокрушить Усика мощными ударами в первых двух раундах. По мнению чемпиона WBC было бы ошибкой оставить Усика на ринге, "как старую мину, ожидающую взрыва".

Видео дня

"У вас левша против ортодокса, что всегда интересно. Мне интересно посмотреть, как он [Джошуа] справляется с более умным боксером и тому подобными вещами. Под давлением Энтони разваливается по швам, и такое иногда случается. Это может случиться здесь, и если это произойдет, это будет стоить мне около ста миллионов долларов", – цитирует Тайсона boxingnews24.com.

Изначально Энтони должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок между Усиком и Джошуа пройдет в 25 сентября в Лондоне и начнется в 23:45.

Накануне состоялась традиционная пресс-конференция, на которой Саша заговорил на украинском языке. Также прошла церемония взвешивания.

После этого боксеры приняли участие в первой битве взглядов.

Также стало известно расписание трансляций. Стоит отметить, что у букмекеров коэффициент на победу британца вырос в день боя и составляет 1,44. Показатель украинца серьезно упал и теперь равен 3,25.