Усик сделал заявление о своем бое за абсолютное чемпионство. Видео

Обладатель поясов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) уверен, что он в будущем завоюет недостающий титул WBC в супертяжелом весе и станет абсолютным чемпионом. Такое заявление 34-летний крымчанин сделал в PM Fight Academy во время встречи с детьми.

Усик считает, что много известных людей остаются в памяти потомков не потому, что они что то выиграли или где то победили, а также по различным другим факторам.

"Я это сделаю, потому что я к этому иду. Но считать себя потом великим – это, мне кажется, не моя ситуация. Абсолютного чемпиона в двух весах не было? Значит будет.. Будем трудиться, добиваться результатов. Много есть факторов, которые заставляют людей помнить о спортсменах, о каких-то выдающихся людях в сфере литературы или еще где-то", – цитирует Усика luckypunchnet.

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По мнению Александра никогда не стоит опускать руки в случае неудач.

"Когда-то не получается, ты ни в коем случае не должен сдавать, а должен опять идти. Нам иногда остается шаг до того, чтобы все получилось, а мы разворачиваемся и убегаем", – добавил крымчанин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября в Лондоне Усик сразился с Энтони Джошуа. Поединок завершился победой нашего соотечественника по очкам.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Позже Фьюри назвал неожиданный "стопроцентный" рецепт победы Джошуа над Усиком в реванше.

27 октября Джошуа для реванша с Усиком нашел нового тренера и рассказал, что сделал не так в первом бою с украинцем.

Позже известный американский промоутер Фрэнк Уоррен признался, что он располагает информацией, что именно говорил Анатолий Ломаченко во время боя Усика и Джошуа.

Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) в 11-м раунде в их третьей встрече.