Мир в восторге, но украинцы критикуют: как сеть отреагировала на выступление alyona alyona и Jerry Heil в первом полуфинале Евровидения 2024

Накануне состоялся первый прямой эфир Евровидения, где украинские представительницы alyona alyona и Jerry Heil показали пронзительное выступление на песню Teresa & Maria. Мир поразил вокал украинок, постановка Тани Муиньо и спецэффекты, напоминавшие обстрел фосфорными бомбами, однако многие украинские зрители мнение европейцев не разделили.

Пока причастные к шоу-бизнесу в Украине медийщики называют выступление 7 мая одним из лучших в истории конкурса, а еврофаны пишут тысячи комментариев с теплыми словами, некоторые считают исполнение посредственным и обвиняют артисток в "пении на крови". OBOZ.UA собрал реакции из разных соцсетей.

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Видео выступления alyona alyona и Jerry Heil на официальном канале Евровидения вошло в топ-3 по просмотрам всех номеров первого полуфинала. Всего за 12 часов оно собрало более 400 тысяч просмотров. Украинцев пока опережает Ирландия (490 тысяч) и потенциальный победитель из Хорватии (500 тысяч).

Под роликом, уже занявшим 4 место в украинских трендах, собралось более 5 тысяч комментариев. Именно здесь высказались еврофаны со всего мира, которые забросали украинок комплиментами.

"Украина – настоящая жемчужина Евровидения", "Мы все можем согласиться, что Украина является одним из сильнейших участников Евровидения. Они никогда не разочаровывают", "От Португалии: Черт побери, Украина! Это замечательно. Моя любимая песня от вашей страны за последние годы", "12 баллов от Греции! Украина никогда не разочаровывает нас, когда дело доходит до музыки", "Украина идеальна, как всегда", "Украина, у меня нет слов, чтобы достичь уровня комплимента, которого заслуживает такое возвышенное выступление", – говорится в комментариях, которые собрали больше всего лайков.

Х (ранее Twitter)

Тем временем в Х номер alyona alyona и Jerry Heil называют произведением искусства и прогнозируют победу участницам из Украины. Многие пользователи использовали платформу, чтобы рассказать, что именно после оглашения результатов полуфинала, Россия "поздравила" украинцев массированным ракетным обстрелом, о чем говорилось в постановке, когда Jerry Heil поднималась на скалу.

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Украиноязычное коммьюнити поделилось на медийщиков и публичных деятелей, которые с восторгом писали о выступлении украинок, а также их преданных фанатов и критиков, которых номер звезд не поразил.

Напомним, OBOZ.UA вел прямую трансляцию, где описывал интереснейшие события, выступления и скандалы первого полуфинала.

Как известно:

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Украинских участниц в зале встретили аплодисментами, а они впервые во всей красе показали поставленный Таней Муиньо номер. Во время выступления Jerry Heil получила травму.

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Некоторые участники полуфинала перед всем миром поддержали Украину в борьбе против российских оккупантов

После шоу состоялась жеребьевка финалистов, где впервые внедрили "выбор продюсера".

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