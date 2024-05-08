Вот уже две недели в социальных сетях бурно обсуждают фильм "Предатели", презентованный Марией Певчих из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который создал Навальный. Обсуждение быстро дошло до ожесточения, кипят невиданные доселе страсти, но большей частью среди россиян – они раскололись на два лагеря и кроют друг друга почём зря!

Откликнулись буквально все тяжеловесы, непосредственные участники событий 90-х, хорошо знающие всю подноготную событий: Каспаров и Ходорковский, Шендерович и Кох, Венедиктов и Алексашенко, Милов и профессор Липсиц, Мальгин и Яковенко. И все они выступили с жесткой критикой поделки Певчих.

Граждане Украины и выходцы из нее с интересом наблюдают за этой междоусобицей, но за редкими исключениями предпочитают не встревать в чужую свару, их мысли заняты более серьезными проблемами – реальной войной. Но тема касается и Украины, поскольку ФБК и в целом движение Навального мечтают о ПРБ, Прекрасной России будущего, надеясь ее строить – и участвовать, разумеется, в управлении ею. Дело в том, что для Украины их ПРБ может оказаться совсем не прекрасной. Да и текущие соображения есть, достаточно весомые, чтобы отреагировать. Поэтому присмотримся к ФБК, поскольку он сейчас символизирует все движение Навального.

Критерий оппозиционности и сомнительная прекрасность ПРБ

Известный доктор Андрей Волна, приехавший работать в Украину и лечащий раненых бойцов ВСУ, абсолютно прав, говоря (он также популярный блогер и участник форумов российской оппозиции, к мнению которого прислушиваются), что мирным путём свергнуть режим Путина невозможно. Также он дал чёткий критерий оппозиционности россиян: сейчас это те люди и организации, которые тем или иным способом помогают сражающейся Украине.

ФБК никаким боком не удовлетворяет этому критерию. Фонд не поддерживает ни Украину, ни ЛСР, РДК и другие военные российские формирования в составе ВСУ, с оружием в руках выступившие против российского фашизма. Или взять дело Тимура Иванова, замминистра обороны РФ, которому вменяют многомиллионные взятки и распилы – сторонники Певчих радостно связывают его арест с расследованием ФБК. Но на пользу ли Украине борьба с коррупцией в армии агрессора? Конечно нет!

То есть ФБК отнюдь не союзник Украины. Может быть, попутчик? Так пишет в Фейсбуке уроженец Харькова Артур Кальмейер, поэт, писатель и переводчик, эмигрировавший из СССР в 1978-м, после года тяжелейшей борьбы за выезд. Но его же анализ заставляет сомневаться в этом:

"...я всё чаще задумываюсь о том, что они принесли бы миру, если бы пришли к власти после Путина.

Во-первых, они безусловно будут отстаивать территориальную цельность России. Для них Россия – жертва обманом захвативших власть негодяев, а не родина политического терроризма, c населением, приветствующим захват любых соседских территорий. ФБК соглашается, что Крым возможно придётся вернуть Украине, но – "в результате разумных соглашений, учитывающих интересы местного населения".

Во-вторых (следствие из пункта первого) они не отказываются от включения завоёванных империей в разное время этносов в "русский народ". Спросите у людей из ФБК, что они думают об отделении, скажем, Башкортостана или Карелии от Прекрасной России Будущего. Их мышление остаётся имперским.

В-третьих, они будут против полного и безусловного ядерного разоружения России – "С какой стати, если сменить путинскую власть на миролюбивых нас?"

В-четвёртых, признавая вину их страны в нанесении Украине гигантского ущерба, человеческого и материального, они считали бы неприемлемыми слишком жёсткие условия, которые могут быть навязаны России в качестве репараций. Одна из их дам недавно высказалась в стиле "надеюсь, мир понимает: обрекая русский народ на полуголодное существование в долговой яме, они только разожгут ресентимент и подготовят почву для новой войны". Они ещё не у власти, а уже угрожают.

В-пятых, их борьба с коррупцией вызывает много вопросов. Если бы коррупционеры не раскрадывали бОльшую часть бюджета, сегодня у России были бы избыточные средства для вложения в войну! А ФБК – во время агрессивной войны, заметьте, – продолжал публиковать материалы, направленные против российской коррупции, за что им безусловно должны быть благодарны соответствующие органы той самой власти, которой они противостоят".

Хороши попутчики!

Студия ИПСО-фильм

Так кто же они для Украины? Ответ дает фильм Певчих. В нем ФБК пытается очернить реальных оппозиционеров путинскому режиму, много сделавших для помощи Украине, пытается внести раскол в лагерь реальной оппозиции. Мол, они, вершившие дела в 90-е годы, общенародное добро нечестно присвоили сами и привели к власти Путина.

Уже название "Предатели" ассоциируется со сталинским террором, с передовицами газет, пестрящими такими заголовками, и надо сказать, что сделано сие несомненно намеренно: заказчики фильма хорошо знают менталитет россиян – он ничуть не изменился с тех пор – и апеллируют к их низменным сторонам. Что вполне удалось – очень многие ухватились за возможность присоединиться к волне гнева и возмущения нуворишами, предавшими светлые идеалы и укравшими у народа собственность и прекрасное будущее!

Не знаю, инспирирован ли фильм командой Кириенко, но очень уж своевременно для Кремля он вышел: в разгар деприватизации – читай, нового передела собственности, аккурат к выступлению Путина на съезде РСПП, в котором он подтвердил намерение и дальше отнимать приватизированное в 90-е. Не уверен в прямой работе на режим, хотя главный бенефициар этой акции именно Кремль. Скорее ФБК и Певчих использовали втёмную, как полезных идиотов. Думаю, это было нетрудно. Ну а попутно фильм дискредитирует реальных противников режима Путина, к которым прислушиваются на Западе.

То есть это фильм-донос, фильм-ИПСО. И если предыдущие фильмы ФБК, например, о дворце Путина, не дали никаких результатов, несмотря на миллионы просмотров (россияне смотрели их как светскую хронику), то "Предатели" наделали много шума и результат налицо – это раскол противников Путина.

Так кто же в таком случае Певчих, ФБК и все движение Навального для Украины? Не союзники, это понятно. И не временные попутчики, это также очевидно, поскольку никаких общих целей нет, скорее наоборот. При этом надо учесть, что идет война и третьей позиции не дано: либо – либо. Либо ты на одной стороне, либо на другой.

Повторю: среди критиков фильма много авторитетных людей, известных своей поддержкой Украины, тем самым поделка Певчих направлена против нее. Мало того, среди поклонников этой провокации много людей с украинским флагом на аватарке. Ей богу, мне непонятно, как они сочетают поддержку Украины с симпатиями к ФБК, который категорически отказывается от помощи Украине? И в этом плане фильм вредит неньке.

Кстати, в том же Фейсбуке я попросил Андрея Волну оценить соответствие ФБК и Певчих его же критерию оппозиционности. Доктор ответил: до войны были оппозицией, сейчас нет. Ответил раздражённо...

Что можно сказать по этому поводу, учитывая, что Андрей не согласен с критикой фильма Певчих? А что тут скажешь? Весьма э... диалектичный ответ. Впрочем, главное в конечном итоге не слова, а дела, то, что доктор помогает Украине. В отличие от ФБК.