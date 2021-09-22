Усик раскрыл свои планы перед боем с Джошуа и объяснил, почему британцу будет сложнее

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) заявил, что не собирается нервничать перед чемпионским поединком против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). В этом противостоянии будут разыграны престижные титулы WBA, WBO и IBF.

В интервью изданию Express наш соотечественник рассказал, что перед боем посмотрит фильм или почитает книгу, а затем пообщается с родными. По мнению Александра, на его британского соперника будет оказываться более серьезное давление из-за статуса Джошуа и места проведения поединка.

"Я не буду нервничать, зачем мне это? Если я начну делать это, то точно не стану сильнее, а, наоборот, слабее. Я буду полон спокойствия и уверенности. Возможно, я почитаю книгу или посмотрю фильм перед боем, поговорю по телефону с близкими, позвоню сыну. Я думаю, что Джошуа будет тяжелее, потому что он владеет тремя титулами, дерется дома против лысоватого украинца, который приехал сюда ради большого боя", – заявил Усик.

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Напомним, что чемпионский поединок между боксерами пройдет в субботу, 25 сентября, на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Букмекеры назвали фаворита противостояния.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны гарантированные гонорары Усика и Джошуа за поединок. Украинец уже прилетел в столицу Великобритании и провел открытую тренировку.