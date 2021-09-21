Усик провел открытую тренировку в Англии и поразил всех трюком. Видео

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) во время открытой тренировки продемонстрировал свои умения жонглировать. Крымчанин, прилетевший в Англию на бой с Энтони Джошуа, произвел настоящий фурор в Twitter.

На видео Усик легко управляется с тремя шарами, после чего не глядя за спиной ловит одного из них. Клип за час собрал порядка 10 000 просмотров.

Во время небольшого флеш-интервью Усик в очередной раз отметил, что его размер не имеет значения в грандиозной схватке с Энтони Джошуа.

Украинец считает, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO

– это "совершенно другой" боец, нежели его последняя жертва из Великобритании, Дерек Чисора.

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"Это был очень долгий и тяжелый лагерь. Но для меня он был очень приятным. Это совершенно разные бойцы (Чисора и ЭйДжей), их нельзя сравнивать. Может ли он заняться со мной чем-то другим вместо бокса? Он может делать все, что хочет, я буду делать все, что захочу. Все говорят о том, кто больше или меньше, но меня это не беспокоит. Все в моей жизни хорошо, я счастлив, и бокс – это мой образ жизни, поэтому в субботу все сложится вместе", – заявил Александр.

Энтони Джошуа в свою очередь сказал, что победа Александра Усика было бы "только началом".

ЭйДжея ожидает объединительный бой с британским супертяжеловесом Тайсоном Фьюри. Также Джошуа объяснил свою стройную форму.

"Почему люди думают, что я выгляжу плохо? Я не бил по лапам так часто, как обычно, без перчаток, только тяжелую грушу в олдскульном стиле, как Рокки Марчиано. Я психологически и физически подготовлен, поэтому я должен справиться с давлением", – цитирует Джошуа The Sun.

Напомним, что бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Уже были опубликованы прогнозы букмекеров, а также названия телеканалов, где будет проходить трансляция.