Усик – Джошуа: назван фантастический гонорар украинца за бой

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) может заработать более 20 миллионов долларов за бой с британским чемпионом Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Поединок состоится 25 сентября в Лондоне, а на кону будут стоять пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF).

Согласно данным сайта Sporting Free, гарантированный гонорар украинского боксера составит 3 млн фунтов (4 млн долларов). При этом с учетом продажи прав на телетрансляцию боя и рекламных отчислений выплаты Усику могут достичь 15 млн фунтов (20,5 млн долларов).

Видео дня

В свою очередь Джошуа точно получит гарантированные 10 миллионов в британской валюте ($13,7 млн) в качестве гонорара. А с учетом заработка от ТВ-показа на банковском счету Энтони может оказаться 50 млн фунтов (68 миллионов долларов).

Напомним, вечер бокса с участием Александра Усика и Энтони Джошуа состоится на стадионе лондонского "Тоттенхэма". На поединок реализовано 54 тысячи билетов.

Изначально Энтони должен был сразиться с соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира. Однако Цыганского короля, как называют Тайсона, обязали в третий раз выйти в ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Бой должен был состояться в июле. Однако из-за коронавируса у Фьюри и членов его команды он был отложен на октябрь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа категорически заявил о том, что не рассматривал возможности отказаться от чемпионского пояса Всемирной боксерской организации, чтобы не боксировать с Усиком.

В свою очередь спарринг-партнер украинца Александр Захожий рассказал о секретах подготовки Александра к поединку против Джошуа. Сам Усик в символическом видео обратился к будущему сопернику.