Усик порассуждал о бое с Фьюри, но не стал называть победителя

Украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) был бы рад вийти в ринг против британского чемпиона Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО). При этом наш соотечественник имеет обязательства перед другим представителем Великобритании Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), с которым крымчанин должен провести реванш.

Об этом в интервью Bad Left Hook заявил сам украинский чемпион. Усик подчеркнул, что его потенциальный поединок против Цыганского короля, как называют Тайсона, получился бы запоминающимся, но его результат обсуждать не стал.

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"Если говорить о реванше с Джошуа, я и команда будем выстраивать стратегию и готовить программу тренировок. Я могу сказать, что буду готовиться изо всех сил – когда придет время. На данный момент я ожидаю только реванша с Джошуа. Но в целом Фьюри – еще один отличный британский боец, с которым я бы хотел сразиться. Я не люблю рассуждать о результатах, но знаю, что если это произойдет, – это будет еще один невероятный бой", – сказал Усик.

Напомним, 25 сентября Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113 и стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории. В свою очередь Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) в 11-м раунде их третьего противостояния.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик откровенно высказался о предстоящем реванше с Энтони Джошуа. В частности, украинец заявил о том, что считает несправедливыми критику британского боксера.

Александр также сделал заявление о завершении карьеры, а затем отметил, что ход первого поединка против Энтони вводит людей в заблуждение.