Усик – о завершении карьеры: уже все решено

Украинский чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) признался, что его иногда посещают мысли о досрочном завершении карьеры. В интервью британскому изданию Daily Mail 34-летний уроженец Симферополя рассказал, что каждый день благодарит Бога за то, что тот дал ему в этой жизни.

26 сентября в Лондоне Усик сразился с Энтони Джошуа. Поединок завершился победой нашего соотечественника по очкам.

"Я бы не хотел сейчас говорить о завершении карьеры, но, если сказать правду, то уже все решено. Окончательное решение я пока не принял, но план есть", – сказал Александр.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Позже Фьюри назвал неожиданный "стопроцентный" рецепт победы Джошуа над Усиком в реванше.

27 октября Джошуа для реванша с Усиком нашел нового тренера и рассказал, что сделал не так в первом бою с украинцем.

Позже известный американский промоутер Фрэнк Уоррен признался, что он располагает информацией, что именно говорил Анатолий Ломаченко во время боя Усика и Джошуа.