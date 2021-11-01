Усик – о бое с Джошуа: вводит в заблуждение

Бой против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) сложился для украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) не так просто, как это могло показаться со стороны. При этом поединок и его результат стал огромным шагом вперед для нашего соотечественника.

Об этом сам Усик рассказал в интервью порталу Bad Left Hook. По его словам, бой 25 сентября, в котором он одержал победу единогласным решением судей, получился великолепным.

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"Жизнь не сильно изменилась после победы над Джошуа. Да, это был огромный шаг вперед для меня в карьере, но впереди еще много всего. Без сомнения, это был невероятный бой. И, как я уже сказал, есть много замечательных боев, которых можно с нетерпением ждать. Этот бой не был таким легким, как думают некоторые люди. Я считаю, что это впечатление вводит в заблуждение, несмотря на победу единогласным решением судей. Бой прошел отлично, Джошуа – блестящий боец​​", – заявил украинский чемпион.

Напомним, Усик победил Джошуа со счетом 117:112, 116:112, 115:113 и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по трем версиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик откровенно высказался о предстоящем реванше с Энтони Джошуа. В частности, украинец заявил о том, что считает несправедливыми критику британского боксера.

Александр также сделал заявление о завершении карьеры.