Усик не сдержался в прямом эфире, рассказывая о виновных в бомбежках Донбасса. Видео

Знаменитый украинский супертяж Александр Усик (20-0, 13 КО) эмоционально отреагировал на выступления тренера сборной Москвы и России по тхэквондо Булата Изудинова. Россиянин высказался в адрес Усика в лучшем стили российской пропаганды.

Видео дня

В ответ крымчанин напомнил, кто на самом деле является первопричиной всех проблем.

"Россия брала обязательства о защите целостности Украины. Не выполнили. Вы мне вспоминаете "бомбас"... Если бы вы туда не пришли в украинский Донбасс и украинский Донецк, то не было б никаких "Аллей" ["Аллея ангелов" - мемориальный комплекс Донецка в память о детях, погибших в в ходе войны - прим. ред]. Не было б никаких смертей. Если б вы внаглую не забрали б автономную республику Крым, то ничего б это не было. И вы рассказываете нам всем, какие мы плохие", – заявил Усик в прямом эфире в своем Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик ранее жестко высказался в адрес россиян, которые массово поддерживают войну против нашей страны.

Боксер добавил, что получает много оскорблений от россиян, которые обвиняют его в продажности из-за поддержки родной страны.

Кроме того, 35-летний крымчанин сакцентировал внимание на том, что Россия на самом деле не ведет никакую "священную войну", о которой трубят их пропагандисты.Боксер сравнил лидера РФ с Адольфом Гитлером.

Ранее Усик принял участие в небольшом блиц-опросе, в котором в очередной раз продемонстрировал свою патриотическую позицию.

Также Александр обратился к главному пропагандисту Кремля Владимиру Соловьеву, напомнив тому, чему кончил министр пропаганды гитлеровской Германии Йозеф Геббельс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!