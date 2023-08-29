'Усик корчился в агонии': чем Дюбуа напугал украинца и какую неприятную правду про удар ниже пояса рассказали британские СМИ

Анализируя победу украинского чемпиона мира Александра Усика (20-0, 14 КО) над Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 КО) 26 августа во Вроцлаве, большинство британских обозревателей склоняются к тому, что удар ниже пояса крымчанина был и никто не "крал" титулы у их соотечественника. Однако 25-летний претендент показал слабое место Усика и даже напугал его.

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Надо сказать, что британские СМИ не живут поединком во Вроцлаве, хоть он и был чемпионским для их бойца. Например, в понедельник на стартовой спортивной страницы The Guardian уже даже не было никаких упоминаний о событии и боксе в целом. Тем не менее мы сделали обзор материалов других популярных ресурсов Альбина, которые разбирали, был ли удар Дюбуа ниже пояса Усика в 5-м раунде или он был в корпус и рефери должен был открыть Александру счет.

Daily Mail. "Хватит ныть! Александр Усик – законный чемпион в супертяжелом весе, несмотря на скандал с ударом ниже пояса после победы над Даниэлем Дюбуа", – дал заголовок своему материалу обозреватель самого популярного британского таблоида Джефф Пауэлл.

Журналист, который специализируется на боксе отметил, что многое зависит от угла, под которым рассматривался эпизод с ударом в пятом раунде, который, по решению судьи, пришелся в пах Александра: "Дюбуа и компания показали одну фотографию, подтверждающую их версию, а Усик и его люди сделали еще один скрин, где удар выглядит ниже нормы".

"Но неприятная правда с британской точки зрения заключается в том, что в тот момент, когда это произошло, удар выглядел низким, а замедленные повторы проясняют все не более, чем 50 на 50. Таким образом, WBA придется поддержать своего рефери, не в последнюю очередь потому, что ни одна часть перчатки Дюбуа не контактировала ни с чем, кроме шорт, которые Усик носит низко. Красная линия, которую нельзя пересекать, проходит через пупок", – написал Пауэлл.

При этом, по мнению журналиста, Дюбуа был запрограммирован на поиск предполагаемого слабого места "в нижней части живота несравненного Усика". И это была стратегия, которая несла с собой риск отклониться от правил хотя бы на несколько сантиметров.

"Усик выжимал из себя и корчился в агонии, чтобы получить длительную передышку? Без сомнения. Но если бы сеньор Пабон начал считать украинцу вместо того, чтобы упрекать Дюбуа, смог бы Усик вовремя подняться на ноги, пережить раунд и все равно выиграть? Очень вероятно. Заслужил ли бы он это? Абсолютно", – говорится в статье.

И хоть, по мнению обозревателя, во Вроцлаве Усик показал не совсем тот мастер-класс, как дважды в поединках с Энтони Джошуа, его доминирование над соперником было таким, что Дюбуа выиграл не более одного раунда, прежде чем уступил в девятом.

"Дюбуа еще никогда не выглядел так, когда упал на колени из-за одного из этих ужасных прямых правых в девятом раунде. А грубый характер вызова Усика выйти на улицу и разобраться на кулаках наводит на мысль, что Дюбуа к тому времени мог потерять и желудок из-за продолжительного боя", – написал Пауэлл.

"Так был ли удар британца слишком низким? Ну, это произошло в виде апперкота, который прошел через нижнюю часть тела Усика. Очень, очень неприятная правда заключается в том, что если бы меня так ударили, когда я был в том же возрасте, что и Дюбуа, я очень сомневаюсь, что я был бы гордым отцом и дедушкой сегодня", – вполне однозначно подвел итог обозреватель.

The Independent. "Спор прост: был ли удар по поясу шорт Усика законным или незаконным?", – задается вопросом популярный ресурс.

"Сжатый кулак явно приземлился полностью на линию талии – нет никаких подтверждений, что он попал в обнаженный торс Усика, что могло бы разрешить спор. Дюбуа не наносил удар ниже пояса намеренно, а Усик не выдумывал всю свою боль. Это область, открытая для интерпретации и дискуссий. Органам, налагающим санкции, придется теперь получить гонорар за бой и вынести решение", – говорится в статье.

При этом журналист считает, что тактика британца бить по туловищу сработала и даже напугала Александра: "Усик поднялся на ноги, выжил и выиграл оставшуюся часть 5-го раунда, но чувствовал себя некомфортно каждый раз, когда Дюбуа наносил удары по корпусу. Не было секретом, что у Дюбуа и его нового тренера Дона Чарльза был план замедлить ход Усика и навредить ему ударами по корпусу. Тактика сработала, Усик был напуган".

"В 9-м раунде Усик завершил бой джебом, а Дюбуа настроился и встал на последнее колено вечера. Нокаут в 9-м раунде – это статистика, которая очень мало раскрывает драматизм боя. Линия пояса будет сюжетной линией, но не следует забывать и об "отделке". Усик сохранил свои пояса, Дюбуа ушел, требуя реванша, и около 40 000 фанатов танцевали под дождем, пока Усик исполнял им серенаду с ринга", – говорится в материале.

Также в статье отмечается, что хоть Тайсона Фьюри и не было у ринга, его величественное присутствие неизбежно ощущалось: "Бой, который нужен боксу, оказывается трудно организовать. Неразбериха и споры, произошедшие в субботу вечером, не помогут".

То есть, скандал на пустом месте, раздуваемый командой Дюбуа, как раз на руку Фьюри, который бегает от поединка с украинцем. И разборки с Даниэлем еще больше затягивают процесс организации боя за абсолют в супертяжелом весе.

"Часто создается впечатление, что Усик, национальный кумир и гений ринга, гонится за бродячим призраком. Фьюри просто продолжает скользить в тени бокса и выходить из него: в один год герой, в другой – жертва, а в следующий – злодей. В Польше, как и ожидалось, Усик находился под древним бременем тяжеловесов. И, конечно, он максимально использовал удар в пятом раунде", – считает журналист.

Автор материала предполагает, что в дальнейшем возможно такое развитие событий: "Дюбуа получит реванш, Усик примет решение, а Фьюри скажет, что хочет участвовать в бою".

The Telegraph. Обозреватель издания Гарэт Дэвис написал материал с заголовком "Даниэль Дюбуа может жаловаться сколько угодно, но это был удар ниже пояса". Журналист, радио- и телеведущий считает, что рефери Луис Пабон был прав, посчитав удар британца в пятом раунде ниже пояса и дав украинцу время на восстановление.

"Удар британца был признан случайным, поэтому рефери Пабон не снял с Дюбуа очко, а Усику дал до пяти минут на восстановление. Усик не торопился, использовал четыре минуты, чтобы прийти в себя, покачал головой, показал трясущимися руками, что ему очень больно, а затем одержал победу нокаутом в девятом раунде захватывающего поединка", – отмечал журналист.

"На мой взгляд, пуэрториканец, весьма уважаемый судья, который также курировал бой между Усиком и Джошуа на Ближнем Востоке в августе 2022 года, сделал правильный выбор. Технически Пабон был совершенно прав, и это показали повторы. Тот удар в 5-м раунде, который сбил Усика, пришелся ниже пупка. Удары ниже пупка в боксе считаются низкими, поэтому решение рефери оставят в силе, даже если будет подана апелляция в орган, налагающий санкции", – уверен автор.

Однако большим минусом для Усика в этом бою, по мнению Дэвиса, был тот факт, что несмотря на поражение, Дюбуа продемонстрировал слабое место 36-летнего чемпиона, нацеливаясь на тело на протяжении всего боя.

"В своей любительской карьере Усик был сбит ударами по корпусу, и в бою Усика и Дюбуа не было секретом, что лондонец работал над стратегией сокращения дистанции и попадания в среднюю часть своего противника. Это не останется незамеченным для Фьюри и его команды тренеров. Возможно, в этом заключается криптонит, который можно использовать против все еще непобежденного обладателя трех поясов, мастерского чемпиона, известного как "Кот", – говорится в статье.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера.

А российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех.

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