Усик – Джошуа: возобновлены переговоры об организации боя

Команда Александра Усика (18-0, 13 КО) начала новые переговоры относительно организации боя с Энтони Джошуа (33-1, 31 КО). Поединок двух олимпийских чемпионов хотят организовать в ближайшее время.

Об этом в комментарии Sky Sports заявил промоутер украинского боксера Александр Красюк. По его словам после того, как арбитражный суд в США обязал Тайсона Фьюри провести реванш с Деонтеем Уайлдером, бой "Цыганского Короля" с Джошуа оказался под угрозой.

В то же время Усик является обязательным претендентом на чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет Энтони.

"Никакого разумного оправдания уклониться от боя у Джошуа сейчас нет. Пришло время сразиться с обязательным претендентом! Два лондонских олимпийских чемпиона сразятся друг с другом девять лет спустя. Потрясающая история! Сейчас мы пришли к тому, чтобы организовать бой как можно скорее", – сказал Красюк.

Он также добавил, что уже связался с промоутером Джошуа Эдди Хирном и руководством WBO.

Отметим, что бой Джошуа – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории намечен на 14 августа. Однако ситуация с поединком Тайсона и Уайлдера может существенно изменить планы промоутеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Красюк заявил о том, что WBO всячески препятствует организации боя Усика с Джошуа.