Усик – Джошуа: в России оскорбили украинцев из-за трансляции боя, приплетя политику

Бывший советский хоккеист Александр Кожевников назвал глупыми украинцев после того, как в нашей стране показали на платной основе бой Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Двукратный олимпийский чемпион возмутился этим фактом, назвав это решение политическим.

Об этом сам Кожевников заявил в комментарии "Спорт-Экспресс". Он объяснил, что украинское ТВ отказалось от трансляции поединка якобы из-за того, что Усик позитивно высказывается в адрес РФ.

Видео дня

"Глупые люди, видно, что у них политика на первом месте. Усик сам из Симферополя, хорошо относится к России, не полез в политику. Он молодец, но из-за этого его бой и не транслировали на Украине. И здорово, что на российском телевидении комментировал бой депутат Госдумы Николай Валуев. Пускай только его в Украине и слушают. Там люди сами себе создают проблемы", – сказал Кожевников.

Напомним, украинцы могли посмотреть поединок по системе pay-per-view (плати и смотри) на видеосервисе Megogo. Стоимость трансляции составляла от 29 до 119 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL. Александр Усик выиграл у Энтони Джошуа единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113. Украинец стал чемпионом мира в супертяжелом весе.

После триумфа наш соотечественник был назван лучшим супертяжем планеты. В свою очередь промоутер Джошуа Эдди Хирн оценил шансы организовать реванш в Украине.